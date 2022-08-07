Кьеллини сыграл руками в матче МЛС и не получил красную карточку

Защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини сыграл рукой матче регулярного чемпионата МЛС против «Реал Солт Лэйк» (4:1).

На 69-й минуте встречи 37-летний итальянец прервал атаку соперника, перехватив передачу в центре поля двумя руками.

Главный арбитр игры показал защитнику желтую карточку.

Кьеллини подписал контракт с «Лос-Анджелесом» 13 июля. По завершении прошлого сезона он покинул «Ювентус», за который выступал с 2005 года.