Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Защитник «Ди Си Юнайтед» дважды за несколько секунд спас свои ворота в матче против «Нэшвилла»

04:13
Фредерик Брийян. Фото Twitter
Фредерик Брийян. Фото Twitter

«Ди Си Юнайтед» в матче регулярного чемпионата МЛС уступил «Нэшвиллу» со счетом 2:5.

В первом тайме защитник столичного клуба Фредерик Брийян совершил двойной сейв: сначала 36-летний француз вынес мяч головой рядом с линией ворот, а через несколько секунд вновь спас свои ворота. Отметим, Брийян забил гол на третьей минуте встречи.

Публикация от Major League Soccer (@mls)

После этого матча «Ди Си Юнайтед» с 27 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 31 очком — на третьей строчке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
CNN сообщил об обращении Байдена к нации в связи с захватом Кабула
Как фанаты разоблачили обман Королевой со снимками из США
Подростки похитили официантку и надругались над ней в лесу в Самаре
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд