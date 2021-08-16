Защитник «Ди Си Юнайтед» дважды за несколько секунд спас свои ворота в матче против «Нэшвилла»

«Ди Си Юнайтед» в матче регулярного чемпионата МЛС уступил «Нэшвиллу» со счетом 2:5.

В первом тайме защитник столичного клуба Фредерик Брийян совершил двойной сейв: сначала 36-летний француз вынес мяч головой рядом с линией ворот, а через несколько секунд вновь спас свои ворота. Отметим, Брийян забил гол на третьей минуте встречи.

После этого матча «Ди Си Юнайтед» с 27 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 31 очком — на третьей строчке.