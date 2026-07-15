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15 июля, 01:00

Тикнизян — о своем будущем: «Црвена» не перевалочный пункт, а команда, которой я должен дать все»

Алексей Фомин
автор iz.ru

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» и «Известиям» ответил на вопрос о его будущем.

— Возвращение в РПЛ в ближайшие годы рассматриваете?

— Это вопрос к руководству «Црвены». На сегодняшний день, повторюсь, задача только одна. Я игрок «Црвены», и нам поставили конкретную цель, к которой нужно прийти.

— Многим казалось, что «Црвена» для вас будет перевалочным пунктом в более сильные европейские национальные чемпионаты. Такая цель у вас есть?

— Цель — побеждать в каждой игре, выиграть чемпионат Сербии и как можно дальше пройти в еврокубках. А как будет дальше, не задумываюсь. Для меня «Црвена» не перевалочный пункт, а команда, которой я должен дать все, потому что меня здорово приняли и создали условия, чтобы играть в хороший футбол, — сказал Тикнизян.

В прошлом сезоне Тикнизян провел 47 матчей, забил 1 гол и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Наир Тикнизян.«Топ-5 команд РПЛ смогут навязать борьбу в Лиге чемпионов». Интервью Тикнизяна

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Наир Тикнизян
ФК Црвена Звезда
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