Тикнизян — о своем будущем: «Црвена» не перевалочный пункт, а команда, которой я должен дать все»

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» и «Известиям» ответил на вопрос о его будущем.

— Возвращение в РПЛ в ближайшие годы рассматриваете?

— Это вопрос к руководству «Црвены». На сегодняшний день, повторюсь, задача только одна. Я игрок «Црвены», и нам поставили конкретную цель, к которой нужно прийти.

— Многим казалось, что «Црвена» для вас будет перевалочным пунктом в более сильные европейские национальные чемпионаты. Такая цель у вас есть?

— Цель — побеждать в каждой игре, выиграть чемпионат Сербии и как можно дальше пройти в еврокубках. А как будет дальше, не задумываюсь. Для меня «Црвена» не перевалочный пункт, а команда, которой я должен дать все, потому что меня здорово приняли и создали условия, чтобы играть в хороший футбол, — сказал Тикнизян.

В прошлом сезоне Тикнизян провел 47 матчей, забил 1 гол и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.