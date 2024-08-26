Защитник «Црвены звезды» Стоич перейдет в «Маккаби» Тель-Авив вместо «Рубина»

Центральный защитник «Црвены звезды» Неманья Стоич, которым интересовался «Рубин», близок к переходу в «Маккаби» Тель-Авив. Об этом сообщает израильский One.co.il.

26-летний Стоич перешел в клуб из Белграда в июле 2024 года, стоимость трансфера составила 1 миллион евро. Тем не менее, «Црвена звезда» готова расстаться с игроком при наличии выгодного предложения.

Сообщается, что сербом активно интересовался «Рубин» и предлагал игроку более выгодные условия по сравнению с израильским клубом. Тем не менее Стоич предпочел играть под руководством тренера «Маккаби» Жарко Лазетича, с которым уже работал в сербском клубе «Бачка-Топола». Кроме того, на решение защитника повлиял факт участия «Маккаби» в еврокубках.

Контракт Стоича с «Црвеной звездой» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,7 миллиона евро.