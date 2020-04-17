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Зарплаты футболистов МЛС могут быть сокращены на 50 процентов

22:44
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Руководство МЛС провело переговоры с профосоюзом игроков лиги. На совещании обсуждался вопрос возможного снижения зарплат футболистов, сообщает ESPN.

Лига просит спортсменов согласиться на существенное урезание зарплат. Если регулярный чемпионат будет отменен окончательно, то футболисты могут лишиться 50 процентов заработной платы.

Пока сезон МЛС приостановлен. В лиге надеются, что чемпионат может быть возобновлен после 8 июня.

По последним данным, в США сохраняется самая сложная эпидемиологическая обстановка. Коронавирусом заболели уже 690 900 человек, погибли 35 955.

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