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Сегодня, 18:22

Зарема: «Всегда буду поддерживать Тедеско, какой бы клуб или сборную он ни возглавил»

Зарема эмоционально отреагировала на назначение Тедеско в сборную Бельгии
Микеле Антонов
Корреспондент
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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала «СЭ» назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Поразительно, сколько ненависти, зависти, гнусной жестокости исходит от ветеранского пула и прочих «великих» от назначения Тедеско. Доменико никогда не желал и не желает плохого клубу и команде. Это знаю я, Леонид Арнольдович и все, кто близко работал с ним. Не Доменико Тедеско отцепил российский футбол от мирового, а наоборот, дал путевку в еврокубки. Я всегда буду поддерживать Тедеско, какой бы клуб или сборную он ни возглавил», — сказала Зарема «СЭ».

Ранее стало известно, что экс-тренер «Спартака» Тедеско назначен на пост главного тренера сборной Бельгии. Контракт с 37-летним специалистом будет действовать до конца Евро-2024.

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года по июнь 2021 года. Под его руководством команда становилась серебряным призером чемпионата России.

Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
Зарема Салихова
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  • ФК Зенит всея Руси

    Ох уж эти проклятые спартаковские ветераны, обижают гения. А ведь Зарема его грудью вскормила, подобрав после Газпрома в соплях и неудачах.

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