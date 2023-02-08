Зарема: «Всегда буду поддерживать Тедеско, какой бы клуб или сборную он ни возглавил»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала «СЭ» назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Поразительно, сколько ненависти, зависти, гнусной жестокости исходит от ветеранского пула и прочих «великих» от назначения Тедеско. Доменико никогда не желал и не желает плохого клубу и команде. Это знаю я, Леонид Арнольдович и все, кто близко работал с ним. Не Доменико Тедеско отцепил российский футбол от мирового, а наоборот, дал путевку в еврокубки. Я всегда буду поддерживать Тедеско, какой бы клуб или сборную он ни возглавил», — сказала Зарема «СЭ».

Ранее стало известно, что экс-тренер «Спартака» Тедеско назначен на пост главного тренера сборной Бельгии. Контракт с 37-летним специалистом будет действовать до конца Евро-2024.

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года по июнь 2021 года. Под его руководством команда становилась серебряным призером чемпионата России.