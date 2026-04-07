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Источник: операция Луческу отменена, организм тренера слишком слаб

Алина Савинова

Запланированная операция румынского тренера Мирчи Луческу не состоится из-за его физического состояния, сообщает журналист Эмануэль Рошу со ссылкой на представителей больницы.

По информации источника, комплексное обследование выявило у специалиста инсульты и проблемы с кровообращением, затронувшие легкие. Врачи пришли к выводу, что организм 80-летнего тренера слишком слаб, чтобы противостоять такому сложному вмешательству, как установка системы ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

Ранее сообщалось, что Луческу, несмотря на нахождение в искусственной коме, готовится к операции по установке системы ЭКМО для поддержания функций сердца и легких. Ожидалось, что в процедуре примет участие кардиолог-специалист из Франции.

Луческу был госпитализирован 29 марта после потери сознания на тренировке сборной Румынии. 2 апреля он покинул пост главного тренера национальной команды. 3 апреля, когда специалист готовился к выписке, у него случился острый инфаркт миокарда, после чего он был переведен в реанимацию. 5 апреля состояние Луческу резко ухудшилось из-за тяжелых сердечных аритмий, переставших поддаваться лечению, и тренера ввели в искусственную кому.

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Мирча Луческу
Футбол
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