«Зальцбург» продлил контракты с тремя игроками. Речь идет о нападающих Патсоне Даке и Секу Койта, а также полузащитника Эноке Мвепу. Соглашения со всеми футболистами рассчитаны до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

21-летний Дака провел в нынешнем сезоне 26 матчей и забил 17 мячей. Трансферная стоимость замбийца оценивается в 8 миллионов евро.

20-летний Койта принял участие в 13 встречах и записал на свой счет 8 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость уроженца Мали в 5 миллионов.

21-летний Мвепу выходил на поле в 20 матчах и сделал 6 голевых передач. Трансферная стоимость представителя Замбии оценивается в 6 миллионов евро.