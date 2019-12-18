«Зальцбург» продлил контракты с тремя игроками
«Зальцбург» продлил контракты с тремя игроками. Речь идет о нападающих Патсоне Даке и Секу Койта, а также полузащитника Эноке Мвепу. Соглашения со всеми футболистами рассчитаны до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.
Sch?ne Bescherung! Patson #Daka, Sekou #Koita und Enock #Mwepu verl?ngern ihre Vertr?ge bei uns bis Sommer 2024! #WirSindZukunft pic.twitter.com/kUDp6H7QBS— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) December 18, 2019
21-летний Дака провел в нынешнем сезоне 26 матчей и забил 17 мячей. Трансферная стоимость замбийца оценивается в 8 миллионов евро.
20-летний Койта принял участие в 13 встречах и записал на свой счет 8 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость уроженца Мали в 5 миллионов.
21-летний Мвепу выходил на поле в 20 матчах и сделал 6 голевых передач. Трансферная стоимость представителя Замбии оценивается в 6 миллионов евро.