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Сегодня, 15:19

Семин поддержал переход Миранчука в «Сьон»: «Бездействовать было нельзя»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«У него еще хорошее время впереди, потому что Антон, безусловно, талантливый игрок. У него будут все возможности для того, чтобы продолжить свою карьеру и набрать свои лучшие кондиции. Удачи ему хочется пожелать, да и все, наверное. Как я понимаю, было не до выборов, долгое время находился без команды. Сейчас было принято правильное решение, потому что бездействовать нельзя, время идет, этого времени у футболиста очень-очень мало», — сказал Семин «СЭ».

«Сьон» объявил о переходе Миранчука 9 сентября. Соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до лета 2026 года. Игрок будет выступать под десятым номером.

Ранее Миранчук выступал за «Локомотив». Футболист покинул команду минувшим летом в связи с окончанием срока действия контракта. В общей сложности хавбек провел 217 матчей за железнодорожников, в которых забил 51 гол и отдал 34 результативные передачи.

Александр Абустин

Антон Миранчук
Футбол
ФК Сьон
Юрий Семин
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