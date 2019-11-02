«Юргорден» в 12-й раз стал чемпионом Швеции
18:38
В заключительном туре чемпионата Швеции «Юргорден» в концовке матча против «Норчепинга» сумел гарантировать себе 12-й чемпионский титул.
Перед 30-м туром «Юргорден» опережал «Мальме» и «Хаммарбю» на три очка (но проигрывал по дополнительным показателям, если бы количество очков сравнялось). В итоге, «Юргорден» сумел добиться нужной ему ничьи — 2:2.
Svenska m?stare 2019!? pic.twitter.com/TS0GAIvh77— Djurg?rden Fotboll (@DIF_Fotboll) November 2, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...