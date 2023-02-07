Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:33

Юран рассказал, почему Кержаков быстро заработает авторитет у футболистов «Кармиотиссы»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от работы Александра Кержакова в кипрском клубе «Кармиотисса».

«Сколько я играл в Европе, большинство иностранных специалистов учили язык страны, в которой работали. Думаю, сначала рядом с ним будет переводчик. Поверьте, дело даже не в языке. Главное, что Кержаков — личность. А личность футболисты всегда хорошо принимают. Они знают, что он сам добился немалых успехов в карьере, выступал за сборную, играл в еврокубках. Люди будут прекрасно понимать, что человек не по книжкам учился, а прошел хорошую школу. Авторитет Кержаков заработает быстро. Самое главное, чтобы ему сопутствовала удача и сходу удалось показать результат», — приводит слова Юрана RT.

6 февраля генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус подтвердил «СЭ» информацию, что Кержаков возглавит клуб. В среду специалист должен прибыть на Кипр и затем подписать контракт.

Последним местом работы Кержакова был «Нижний Новгород», который он покинул после окончания сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место (из 14 команд) в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав в 22 матчах 23 очка.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1107727-yuran-kerzhakov-kipr-rabota
Александр Кержаков
Сергей Юран
Футбол
ФК Кармиотисса
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Наср» предложил контракт Бускетсу с зарплатой 18 миллионов евро в год
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости