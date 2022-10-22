Юран: «Кокорин на Кипре доигрывает? 31 год — это ближе к закату»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о карьере форварда «Ариса» Александра Кокорина.

«Кокорин — одаренный футболист. Процентов 35 своего таланта он не раскрыл. Я в этом убежден. Сложно сказать в чем причина. Жалко смотреть, когда у парня есть все, чтобы играть в серьезном европейском клубе, а он, к сожалению, оказывается на Кипре. Кокорин на Кипре доигрывает? А что, в 31 он раскрыться может? 31 год — это ближе к закату. Время упущено», — цитирует Sport24 Юрана.

«Фиорентина» отдала Кокорина в аренду до конца сезона-2022/23. В составе «Ариса» россиянин провел 6 матчей, в которых забил 3 мяча и отметился 1 результативной передачей.