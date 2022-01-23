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Сегодня, 20:23

«Юнион» вырвал победу в матче с «Генком» и продолжает лидировать в чемпионате Бельгии

Евгений Петров
Корреспондент

«Юнион» победил «Генк» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Бельгии.

В составе хозяев отличились Каспер Нильсен и Данте Ванзейр, который реализовал пенальти на 90+10-й минуте, принеся победу своей команде. У гостей с пенальти забил Пол Онуачу.

«Юнион» набрал 53 очка и продолжает лидировать в чемпионате. Вторым идет «Брюгге» — 44 очка. У «Генка» 32 очка и девятая позиция.

Чемпионат Бельгии

23-й тур

«Юнион» — «Генк» — 2:1 (1:0)

Голы: Нильсен, 27, Ванзейр, 90+10, с пенальти — Онуачу, 77, с пенальти

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Тоттенхэм 0
Перерыв

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
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1X

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Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
ФК Генк
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