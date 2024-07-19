Юльманн покинул пост главного тренера сборной Дании

Датский футбольный союз принял решение об отставке Каспера Юльманна с поста главного тренера национальной команды, сообщается на официальном сайте организации.

«Каспер Юльманн и Петер Меллер пришли к общему выводу, что настало время перемен и необходим новый тренер сборной», — говорится в заявлении.

Отмечается, что до конца года национальную команду временно будет тренировать ассистент Юльманна — Мортен Вигхорст.

Юльманн возглавлял сборную Дании с 2020 года. На прошедшем в Германии Евро-2024 команда под руководством 52-летнего специалиста дошла до 1/8 финала, где уступила хозяевам турнира (0:2).