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Сегодня, 13:04

Йован Танасиевич: «Паунович, Ивич и Йоканович — кандидаты на замену Стойковича в сборной Сербии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич прокомментировал будущее главного тренера сборной Сербии Драгана Стойковича.

«Как я понимаю, теперь и в федерации, и на тренерской скамейке будут другие
люди. Совсем скоро старт Лиги наций А — там будет сложно. Потом отбор на чемпионат мира. Так что новым людям надо серьезно подумать над тем, что делать. У нас осталось мало игроков из топ-5 лиг. Это тоже проблема. Кандидаты на замену Стойковича? Много фамилий. Велько Паунович, который привел Сербию к победе на чемпионате мира U20. Ранее он как раз работал с нынешними лидерами сборной. Некоторые говорят про Марко Николича, хотя это сейчас нереально. Говорят о Владимире Ивиче и высоко котируют Славишу Йокановича. Но это пресса. Я не могу давать прогнозы», — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».

Стойкович тренирует сборную Сербии с марта 2021 года. Он вывел команду на чемпионат мира 2022 года и Евро-2024. Под руководством Стойковича Сербия провела 42 игры, включая товарищеские матчи, в которых одержала 22 победы, 9 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

Источник: РБ Спорт
Йован Танасиевич
Сборная Сербии по футболу
Драган Стойкович
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