Йон Даль Томассон станет новым тренером «Мальме»

Бывший нападающий сборной Дании Йон Даль Томассон близок к назначению на пост нового главного тренера «Мальме», сообщает BT.

43-летний датчанин согласовал условия личного контракта. Он должен приступить к своим обязанностям в ближайшее время. На этом посту 43-летний Томассон сменит Уве Реслера, который покинул клуб в середине декабря.

В минувшем розыгрыше чемпионата Швеции «Мальме» финишировал на втором месте, отстав от «Юргордена» на одно очко. Также клуб вышел в плей-офф Лиги Европы.