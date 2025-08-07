Футбол
7 августа, 00:05

Йоханнес Бе подписал контракт в футбольным клубом

Евгений Козинов
Корреспондент

Клуб шестого дивизиона чемпионата Норвегии «Вингер» объявил о подписании контракта с биатлонистом Йоханнесом Бе. Уже в четверг, 7 августа, он проведет дебютный матч.

«Погнали! Новый клуб, завтра первый матч. Стоимость трансфера: 80 евро», — написал Бе в социальной сети.

32-летний Бе завершил профессиональную карьеру по окончании сезона-2024/25. Он пятикратным олимпийским чемпионом, 23-кратным чемпионом мира и пятикратным обладателем Кубка мира в общем зачете. Норвежец занимает второе место в истории Кубка мира по биатлону по количеству личных побед (91).

Йоханнес Бе
  • SoloWand

    Может быть. А у нас-то и второй дивизион на ДВ, например, умер. А я ещё ходил в командировках на благовещенский Амур и южно-сахалинский Сахалин.

    07.08.2025

  • Alesso

    а что такое там шестой дивизион? может чемпионат города в лучшем случае..

    07.08.2025

  • курганец

    Так и у нас их не меньше с серебром, платиной и регионами.

    07.08.2025

  • SoloWand

    В Норвегии! 6 дивизион!!! Вот и получаются у них иногда Холанны да Риисе, а у нас "климат не тот"...

    07.08.2025

