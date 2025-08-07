Йоханнес Бе подписал контракт в футбольным клубом

Клуб шестого дивизиона чемпионата Норвегии «Вингер» объявил о подписании контракта с биатлонистом Йоханнесом Бе. Уже в четверг, 7 августа, он проведет дебютный матч.

«Погнали! Новый клуб, завтра первый матч. Стоимость трансфера: 80 евро», — написал Бе в социальной сети.

32-летний Бе завершил профессиональную карьеру по окончании сезона-2024/25. Он пятикратным олимпийским чемпионом, 23-кратным чемпионом мира и пятикратным обладателем Кубка мира в общем зачете. Норвежец занимает второе место в истории Кубка мира по биатлону по количеству личных побед (91).