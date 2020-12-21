Ярошик возглавит словенский «Целе»

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик станет главным тренером словенского клуба «Целе», сообщает Ekipa24.

Как указывает источник, чех заменит на этой должности Душана Косича. Стороны расторгли контракт по согласию сторон.

43-летний Ярошик возглавляет «Усть-над-Лабем» — клуб чешского второго дивизиона. Ранее он также работал в тренерском штабе «Слована» и «Ружомберока».

Как футболист чех известен по игре за ЦСКА, «Крылья Советов», «Челси», «Бирмингем», «Спарту», «Слован», «Селтик», «Сарагосу» и «Алавес». В составе московских армейцев он стал чемпионом России в 2003 году.