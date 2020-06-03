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Японский легионер «Порту» отказался тренироваться из-за коронавируса

12:12
Сея Накадзима. Фото Sportskeeda
Сея Накадзима. Фото Sportskeeda
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Полузащитник «Порту» Сея Накадзима отказался возобновлять тренировки, сообщает A Bola. Причина — боязнь заразиться коронавирусом. Его жена имеет проблемы со здоровьем, хавбек предпочел остаться дома и не рисковать.

Главный тренер «Порту» исключил полузащитника из заявки на ближайший матч. Сезон в чемпионате Португалии возобновится сегодня, 3 июня. «Драконы» встретятся с «Фамаликао».

Контракт Накадзимы действует до лета 2024 года. Отступные составляют 80 миллионов евро. Если он продолжит отказываться от тренировок, то его будущее в клубе может оказаться под вопросом. На счету 25-летнего хавбека 1 гол и 3 результативные передачи в 28 матчах текущего сезона. Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.

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