Японский футболист Миура подписал профессиональный футбольный контракт в возрасте 53 лет

Японский нападающий Кадзуеси Миура подписал новый контракт с «Иокогамой» в возрасте 53 лет, информирует сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. В прошлом году Миура провел четыре матча, в которых голов не забил.

Отметим, что футболист ранее удерживал рекорд самого возрастного профессионального футболиста. Сейчас рекорд принадлежит египтянину Эззельдину Бахадеру, который провел два матча в профессиональном футболе в возрасте 74 лет.

В 2017 году Миура стал самым возрастым футболистом, выйдя на поле в возрасте 50 лет и 7 дней. Он побил рекорд англичанина Стэнли Мэтьюза, который провел профессиональный матч в возрасте 50 лет и 5 дней более полувека назад.