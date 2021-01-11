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Японский футболист Миура подписал профессиональный футбольный контракт в возрасте 53 лет

08:46
Кадзуеси Миура. Фото Reuters
Кадзуеси Миура. Фото Reuters

Японский нападающий Кадзуеси Миура подписал новый контракт с «Иокогамой» в возрасте 53 лет, информирует сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. В прошлом году Миура провел четыре матча, в которых голов не забил.

Отметим, что футболист ранее удерживал рекорд самого возрастного профессионального футболиста. Сейчас рекорд принадлежит египтянину Эззельдину Бахадеру, который провел два матча в профессиональном футболе в возрасте 74 лет.

В 2017 году Миура стал самым возрастым футболистом, выйдя на поле в возрасте 50 лет и 7 дней. Он побил рекорд англичанина Стэнли Мэтьюза, который провел профессиональный матч в возрасте 50 лет и 5 дней более полувека назад.

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