Японцы придумали, как вернуть шум трибун, не возвращая на стадионы болельщиков

Одна из крупных японских компаний протестировала на 50-тысячном стадионе «Сидзуока Экопа» аудиосистему, позволяющую вернуть на арену шум трибун даже в условиях запрета на зрителей. Компанией создано мобильное приложение, которое транслирует на аудиосистемы стадиона аплодисменты, крики и пение фанатов, которые находятся вне арены. Сами болельщики при этом могут не издавать никаких звуков — достаточно нажимать на кнопки своего гаджета.

Как сообщает CNN, приложение позволяет даже выбрать место на арене, откуда будут исходить искусственные шумы. Таким образом могут формироваться «фанатские трибуны». Создатели приложения считают, что данное изобретение в условиях карантина поможет стимулировать игроков на поле, заставляя их чувствовать эмоции фанатов. Напомним, что возобновление многих чемпионатов без зрителей сопровождалось жалобами на «эффект пустых трибун», лишенных привычной атмосферы спортивного праздника.

Клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции будут проводиться на базе 48-го ЦНИИ Минобороны РФ, где ранее уже были испытаны безопасность, иммуногенность и защитная эффективность генно-инженерных вакцин геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальной гриппозной вакцины.