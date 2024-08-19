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Сегодня, 13:05

Янн Зоммер завершил карьеру в сборной Швейцарии

Виктория Кравченко
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Янн Зоммер.
Фото Global Look Press

Голкипер сборной Швейцарии Янн Зоммер сообщил о завершении карьеры в национальной команде, сообщает пресс-служба Швейцарского футбольного союза.

«Для меня было большой честью и привилегией представлять свою страну на высшем международном уровне в 94 матчах на протяжении 12 лет. После завершения еще одного грандиозного чемпионата Европы в соседней Германии, где я провел незабываемые годы в Бундеслиге, настало время попрощаться», — сказал 35-летний Зоммер.

Он поблагодарил игроков команды, тренерский штаб, болельщиков и родственников за поддержку на протяжении всего его выступления за сборную.

Футболист дебютировал за сборную Швейцарии в мае 2012 года в возрасте 23 лет в товарищеском матче против Румынии (0:1). Всего за команду он провел 94 матча (из них 15 — товарищеских) и пропустил 92 гола. В 35 играх он сыграл на «ноль».

Янн Зоммер
Сборная Швейцарии по футболу
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