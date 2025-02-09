«Сьон» уступил «Янг Бойз». Команда не выиграла ни один из 12 матчей с участием Антона Миранчука

«Сьон» не выиграл ни один из 12 матчей с участием Антона Миранчука

«Сьон» на выезде проиграл «Янг Бойз» в матче 23-го тура чемпионата Швейцарии — 1:5.

У хозяев дважды забил Крис Бедиа, по одному голу у Райана Равелосона, Алана Вирджиниуса и Кристиана Фасснахта. Единственный мяч гостей на счету Бенджамина Кололли.

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук вышел на замену на 60-й минуте встречи. «Сьон» не выиграл ни один из 12 матчей, в которых участвовал хавбек. С ним на поле команда 5 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

«Янг Бойз» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии с 34 очками. «Сьон» идет на девятой строчке с 27 очками.