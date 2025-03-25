Футбол
25 марта, 20:11

Ян Вертонген принял решение завершить карьеру по окончании сезона

Ана Горшкова
Корреспондент
Ян Вертонген.
Фото Global Look Press

Защитник «Андерлехта» Ян Вертонген сообщил, что завершит профессиональную карьеру по окончании сезона.

«В последние недели я много думал, продолжать мне или заканчивать. Мне стало ясно, что это будут мои последние игры в карьере. Я заметил, что становится все труднее физически не только в матчах, но и на тренировках показывать то, что я хочу. Быть тем игроком, которым я хочу быть... Это было непростое решение, но оно правильное. Пришло время», — заявил Вертонген в ролике, который опубликовал в своих соцсетях.

После чемпионата Европы-2024 Вертонген завершил карьеру в сборной Бельгии.

В текущем сезоне 37-летний защитник сыграл за «Андерлехт» 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт Вертонгена с клубом заканчивается летом 2025 года.

На клубном уровне футболист также выступал за «Тоттенхэм», «Аякс» и «Бенфику». С нидерландской командой Вертонген два раза выигрывал чемпионат страны и один раз — Кубок. В составе «Тоттенхэма» защитник становился вице-чемпионом Англии и финалистом Лиги чемпионов.

Ян Вертонген
ФК Андерлехт
