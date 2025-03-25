Ян Вертонген принял решение завершить карьеру по окончании сезона

Защитник «Андерлехта» Ян Вертонген сообщил, что завершит профессиональную карьеру по окончании сезона.

«В последние недели я много думал, продолжать мне или заканчивать. Мне стало ясно, что это будут мои последние игры в карьере. Я заметил, что становится все труднее физически не только в матчах, но и на тренировках показывать то, что я хочу. Быть тем игроком, которым я хочу быть... Это было непростое решение, но оно правильное. Пришло время», — заявил Вертонген в ролике, который опубликовал в своих соцсетях.

После чемпионата Европы-2024 Вертонген завершил карьеру в сборной Бельгии.

В текущем сезоне 37-летний защитник сыграл за «Андерлехт» 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт Вертонгена с клубом заканчивается летом 2025 года.

На клубном уровне футболист также выступал за «Тоттенхэм», «Аякс» и «Бенфику». С нидерландской командой Вертонген два раза выигрывал чемпионат страны и один раз — Кубок. В составе «Тоттенхэма» защитник становился вице-чемпионом Англии и финалистом Лиги чемпионов.