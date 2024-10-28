Ямаль стал обладателем Копа Трофи — лучшему молодому игроку мира

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль стал обладателем Копа Трофи по итогам сезона-2023/24. Приз вручается лучшему игроку в возрасте до 21 года.

В борьбе за награду 17-летний испанец опередил Арда Гюлера ("Реал") и Кобби Майну ("МЮ"), которые вошли в тройку.

На награду также претендовали Алехандро Гарначо («МЮ»), Пау Кубарси («Барселона»), Карим Конате («Зальцбург»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Савиньо («Жирона»/ «Манчестер Сити»), Матис Тель («Бавария»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

В 2023 года лучшим стал Джуд Беллингем («Реал»), в 2022-м — Гави («Барселона»).