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Сегодня, 20:15

Ямаль победил в номинации «Лучший молодой игрок 2024 года» на Globe Soccer Awards

Алина Савинова
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Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.
Фото Reuters

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком 2024 года по версии Globe Soccer Awards. В июле футболисту исполнилось 17 лет.

Церемония награждения проходит в Дубае.

Претендентами на награду также были Пау Кубарси (сборная Испании, «Барселона»), Алехандро Гарначо (сборная Аргентины, «Манчестер Юнайтед»), Арда Гюлер (сборная Турции, «Реал»), Кобби Майну (сборная Англии, «Манчестер Юнайтед»), Савио Морейра (сборная Бразилии, «Манчестер Сити») и Кенан Йылдыз (сборная Турции, «Ювентус»).

В 2023 году лучшим молодым игроком по версии Globe Soccer Awards стал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
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