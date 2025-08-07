Футбол
7 августа, 14:43

Ямаль, Кубарси, Дуэ и Невеш стали номинантами на «Трофей Копа»-2025

Алина Савинова

France Football объявил номинантов на приз лучшему молодому игроку по итогам 2025 года.

В число претендентов на «Трофей Копа» вошли Пау Кубарси («Барселона», Испания), Айюб Буадди («Лилль», Франция), Дезире Дуэ («ПСЖ», Франция), Эстевао («Челси», Бразилия), Дин Хейсен («Реал», Испания), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал», Англия), Родриго Мора («Порту», Португалия), Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия), Ламин Ямаль («Барселона», Испания) и Кенан Йылдыз («Ювентус», Турция).

Победитель будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча»-2025, которая состоится в Париже 22 сентября. В прошлом году награду лучшему молодому футболисту получил Ямаль.

Ламин Ямаль
Футбол
Дезире Дуэ
Дин Хейсен
Жоау Невеш
Кенан Йылдыз
Пау Кубарси
Агент Тикнизяна: «Наир получает от Европы то, что и хотел. Он доволен»

Доннарумма, Шевалье и Мартинес стали номинантами на приз Льва Яшина в 2025 году

