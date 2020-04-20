«Я реально убью его». Экс-игрок «Гэлакси рассказал, как Ибрагимович отчитывал команду

Бывший полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Жоау Педру поделился воспоминаниями о совместной игре с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем. Швед покинул американскую лигу в конце 2019 года.

— Мы играли на выезде с «Хьюстон Динамо», — цитирует Педру Record. — Вели 1:0, затем они вернулись в игру. Мы сравняли счет — 2:2. В последние минуты матча они забили и выиграли. По завершении матча Златан устроил нам прожарку.

Он сказал: «Слушайте, если вы приехали сюда отдыхать на пляже, гулять по Голливуду, то просто признайтесь сразу. У меня 300 миллионов в банке, есть остров, мне все это вообще не нужно. Тот, кто первым откроет рот, будет убит. Я реально убью его.