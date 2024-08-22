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Сегодня, 18:13

Wylsacom поиронизировал над Роналду после получения золотой кнопки YouTube

Микеле Антонов
Корреспондент
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Российский блогер Валентин Петухов Wylsacom в разговоре с «СЭ» отреагировал на получение нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду золотой кнопки YouTube в первые сутки запуска своего канала.

39-летний футболист сообщил, что получил золотую кнопку от YouTube после создания канала, который он запустил 21 августа. Роналду набрал 1 миллион подписчиков за полтора часа, что является рекордом видеосервиса. На данный момент на его аккаунт «UR Cristiano» подписаны 18,4 миллиона человек.

«У меня есть только один комментарий в виде картинки», — сказал Петухов «СЭ».

Роналду с 2023 года выступает за «Аль-Наср». Ранее он играл за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». Португальский нападающий является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Криштиану Роналду
Лионель Месси
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