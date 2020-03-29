Вячеслав Колосков о чемпионате Белоруссии: «Это какая-то порнография»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что выступает против показа чемпионата Белоруссии на российском телевидении.

— В пятницу я попытался посмотреть два матча, — цитирует Колоскова RT. — Это какая-то порнография, чушь. Ни зрителей, ни мастерства, ничего нету. А мы на центральном телевидении показываем эту ерунду. Раньше на ТВ была рубрика «Герои спорта». Так покажите этих героев! Покажите финал олимпийского футбольного турнира в Сеуле в 1988-м СССР — Бразилия. Покажите Кубок вызова — 1979 по хоккею. Зачем мне смотреть БАТЭ или какой-то моз-воз!?

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский турнир, который не был прерван из-за пандемии коронавируса и стартовал в срок и со зрителями.