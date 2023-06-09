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Сегодня, 15:25

Вук Рашович: «Сейчас не может идти и речи о моем уходе из Саудовской Аравии в Россию»

Алина Савинова
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Главный тренер «Аль-Фейха» Вук Рашович прокомментировал информацию о возможном подписании контракта с «Динамо».

«Несколько дней назад говорил, что скоро будет ясность, но из «Динамо» на меня так никто и не вышел. Был диалог с клубом, но руководство «Аль-Фейха» сразу дало понять, что не отпустит меня. В Саудовской Аравии на меня рассчитывают, мы боремся за чемпионство, поэтому я никак не могу разорвать контракт с моим нынешним клубом — этой функции не предусмотрено. Сейчас не может идти и речи о моем уходе из Саудовской Аравии в Россию», — цитирует Рашовича Sport24.

«Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона. 14 мая московский клуб объявил об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам сезона команду готовил Павел Алпатов.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-09-vuk-rashovich-seychas-ne-mozhet-idti-i-rechi-o-moyem-ukhode-iz-saudovskoy-aravii-v-dinamo
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