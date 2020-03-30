«Все польза». Президент Белоруссии объяснил, почему не приостанавливается чемпионат по футболу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал продолжение чемпионата страны на фоне мировой пандемии коронавируса.
— Весь мир следит за чемпионатом Белоруссии по футболу. Значит, что наша страна ударила по коронавирусу спортом?
— Ну хоть что-то! — цитирует Лукашенко «Прессбол» со ссылкой на телеканал ОНТ.
— Но болельщики нам благодарны по всему миру, надо признать.
— Правильно, конечно. Я по России наблюдаю: очень много выигрывают некоторые на ставках. Потому что раньше не очень знали наши команды. Кто-то проигрывал, кто-то выигрывал. Все польза.
Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса.
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