«Все польза». Президент Белоруссии объяснил, почему не приостанавливается чемпионат по футболу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал продолжение чемпионата страны на фоне мировой пандемии коронавируса.

— Весь мир следит за чемпионатом Белоруссии по футболу. Значит, что наша страна ударила по коронавирусу спортом?

— Ну хоть что-то! — цитирует Лукашенко «Прессбол» со ссылкой на телеканал ОНТ.

— Но болельщики нам благодарны по всему миру, надо признать.

— Правильно, конечно. Я по России наблюдаю: очень много выигрывают некоторые на ставках. Потому что раньше не очень знали наши команды. Кто-то проигрывал, кто-то выигрывал. Все польза.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса.