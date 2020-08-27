Все матчи дня в MLS, кроме одного, перенесены из-за расистского скандала

MLS приняла решение об отмене сегодняшних матчей регулярного чемпионата. Состоится только матч «Орландо» — «Нэшвилл», который уже начался. Об этом сообщает в своем Twitter сообщает журналист ESPN Тейлор Твеллмэн. Ранее было объявлено о переносе матча «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед».

Причиной такого решения стал очередной расистский скандал в американском обществе. 29-летний афроамериканец Джейкоб Блейк был ранен полицейским. Это произошло в Кеноше, штат Висконсин.

На записи с места инцидента видно, что 29-летний Джейкоб Блейк пытается сесть в машину, после того, как он разнимал двух поссорившихся женщин, а двое полицейских стреляют ему в спину (в автомобиле сидели дети Блейка).

На видео слышны семь выстрелов. Пострадавший жив и находится в реанимации — он перенес операцию, его состояние стабильно. Это событие вызвало массовые протесты в Висконсине.