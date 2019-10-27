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Вратарю «Славена» привиделся гол его команды, он побежал праздновать и пропустил сам

12:19
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Курьезный эпизод произошел во время матча 13-го тура чемпионата Хорватии «Хайдук» — «Славен» (2:0).

Вратарю гостей Антонио Йезине показалось, что его команда забила гол. Так показалось и другим игрокам «Славена». Однако на самом деле мяч попал в штангу.

Йезина выбежал из ворот, чтобы отпраздновать гол, но в итоге «Хайдук» убежал в контратаку, и Йосип Юранович забил уже в пустые ворота. Счет 2:0 остался неизменным.

Чемпионат Хорватии

13-й тур

«Хайдук» — «Славен» — 2:0 (1:0)

Голы: Жайро да Силва, 14, Юранович, 74

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