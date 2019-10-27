Вратарю «Славена» привиделся гол его команды, он побежал праздновать и пропустил сам

Курьезный эпизод произошел во время матча 13-го тура чемпионата Хорватии «Хайдук» — «Славен» (2:0).

Вратарю гостей Антонио Йезине показалось, что его команда забила гол. Так показалось и другим игрокам «Славена». Однако на самом деле мяч попал в штангу.

Na utakmici @hajduk i @nkslavenbelupo svjedo?ili smo zaista jednom od naj?udnijih trenutaka na nogometnih travnjacima Prve HNL ? pic.twitter.com/KLZ27TvUeX — Nogomet+ (@NogometPlusNet) October 26, 2019

Йезина выбежал из ворот, чтобы отпраздновать гол, но в итоге «Хайдук» убежал в контратаку, и Йосип Юранович забил уже в пустые ворота. Счет 2:0 остался неизменным.

Чемпионат Хорватии

13-й тур

«Хайдук» — «Славен» — 2:0 (1:0)

Голы: Жайро да Силва, 14, Юранович, 74