Вратарь в Индонезии умер после столкновения с соперником
16:19
Вратарь индонезийского клуба «Торнадо» Тауфик Рамси умер после столкновения с соперником. Трагедия произошла во время матча третьего индонезийского дивизиона против клуба «Вагана», сообщает Sport.detik.com.
20-летний Рамси столкнулся с соперником, играя на выходе, и потерял сознание.
Его сразу же доставили в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь молодого человека.
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