Вратарь в Индонезии умер после столкновения с соперником

Вратарь индонезийского клуба «Торнадо» Тауфик Рамси умер после столкновения с соперником. Трагедия произошла во время матча третьего индонезийского дивизиона против клуба «Вагана», сообщает Sport.detik.com.

20-летний Рамси столкнулся с соперником, играя на выходе, и потерял сознание.

Его сразу же доставили в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь молодого человека.