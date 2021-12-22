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Вратарь в Индонезии умер после столкновения с соперником

16:19

Вратарь индонезийского клуба «Торнадо» Тауфик Рамси умер после столкновения с соперником. Трагедия произошла во время матча третьего индонезийского дивизиона против клуба «Вагана», сообщает Sport.detik.com.

20-летний Рамси столкнулся с соперником, играя на выходе, и потерял сознание.

Его сразу же доставили в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь молодого человека.

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Иван Шитик все материалы автора

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