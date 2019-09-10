Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Вратарь сборной Кюрасао скончался в гостинице перед матчем с Гаити

10:24
Теги:

Голкипер сборной Кюрасао Жаирзиньо Пиетер умер от сердечного приступа, сообщает португальское издание Record, ссылаясь на министра спорта Гаити Эдвина Чарльза. Футболисту был 31 год.

Футболист умер в гостинице перед гостевым матчем с Гаити в рамках Лиги наций КОНКАКАФ. Он был запасным вратарем сборной Кюрасао и выступал за клуб «Веста» у себя на родине.

Матч Гаити — Кюрасао запланирован на 11 сентября, 1.00 по московскому времени. Информации о переносе матча пока нет.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир