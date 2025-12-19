Сафонов после завоевания трофея с «ПСЖ»: «Рад, что смог подарить этот праздник России»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов записал видеообращение российским болельщикам после завоевания Межконтинентального кубка.

17 декабря в финале парижане в серии пенальти победили «Фламенго» (1:1, 2:1). Сафонов отбил четыре удара в послематчевой серии и стал первым вратарем, отразившим четыре подряд пенальти на турнире ФИФА. Этот трофей стал для него шестым в составе «ПСЖ».

«Всем привет! Хочу выразить огромные слова благодарности за вашу поддержку, тонну сообщений, которые я получил за последние два дня. Спасибо большое за поддержку! Это то, что помогает мне не останавливаться и продолжать двигаться вперед. Очень рад, что смог подарить этот праздник не только «ПСЖ», но и нашей стране. Еще раз спасибо за поддержку и до встречи на матчах сборной России!» — сказал Сафонов на видео, опубликованном пресс-службой РФС.

В пятницу стало известно, что 26-летний голкипер получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка. Он пропустит минимум 3-4 недели.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 российский голкипер провел четыре матча за парижан во всех турнирах.