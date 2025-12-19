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19 декабря 2025, 17:48

Сафонов после завоевания трофея с «ПСЖ»: «Рад, что смог подарить этот праздник России»

Алина Савинова

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов записал видеообращение российским болельщикам после завоевания Межконтинентального кубка.

17 декабря в финале парижане в серии пенальти победили «Фламенго» (1:1, 2:1). Сафонов отбил четыре удара в послематчевой серии и стал первым вратарем, отразившим четыре подряд пенальти на турнире ФИФА. Этот трофей стал для него шестым в составе «ПСЖ».

«Всем привет! Хочу выразить огромные слова благодарности за вашу поддержку, тонну сообщений, которые я получил за последние два дня. Спасибо большое за поддержку! Это то, что помогает мне не останавливаться и продолжать двигаться вперед. Очень рад, что смог подарить этот праздник не только «ПСЖ», но и нашей стране. Еще раз спасибо за поддержку и до встречи на матчах сборной России!» — сказал Сафонов на видео, опубликованном пресс-службой РФС.

Матвей Сафонов отразил четыре подряд пенальти в&nbsp;серии пенальти финала Межконтинентального кубка &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Фламенго&raquo; (1:1, 2:1).Как Сафонов взял четыре пенальти и установил рекорд ФИФА. Мастерски действовал по бьющим

В пятницу стало известно, что 26-летний голкипер получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка. Он пропустит минимум 3-4 недели.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 российский голкипер провел четыре матча за парижан во всех турнирах.

Источник: https://t.me/rfsruofficial/16762
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Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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