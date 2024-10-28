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Сегодня, 14:59

Вратарь перуанского клуба расплакался после поражения своей команды со счетом 0:12

Владислав Маслов
Корреспондент
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Вратарь перуанского «Унион Комерсио» Диего Лопес не смог сдержать слез, после того как пропустил 12 голов в одном матче.

Игра состоялась в рамках 16-го тура клаусуры (вторая часть сезона) высшего дивизиона чемпионата Перу против «Спортинг Кристал» и завершилась со счетом 12:0 в пользу соперника.

Это был дебют 19-летнего голкипера в профессиональном футболе. Ранее владелец «Унион Комерсио» расторг контракты с рядом основных игроков, вследствие чего команда потеряла шансы остаться в высшей лиге за несколько туров до окончания турнира, а на игры выходили воспитанники академии.

«Здравствуйте! Я хочу поблагодарить своих родителей за то, что они были рядом со мной, а также тех, кто отправлял мне мотивационные сообщения. Я благодарен вам от всего сердца за поддержку, которую вы оказываете», — написал Лопес на своей странице в соцсетях после матча.

Источник: La Republica
Футбол
ФК Спортинг Кристал
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