Вратарь перуанского клуба расплакался после поражения своей команды со счетом 0:12

Вратарь перуанского «Унион Комерсио» Диего Лопес не смог сдержать слез, после того как пропустил 12 голов в одном матче.

Игра состоялась в рамках 16-го тура клаусуры (вторая часть сезона) высшего дивизиона чемпионата Перу против «Спортинг Кристал» и завершилась со счетом 12:0 в пользу соперника.

Это был дебют 19-летнего голкипера в профессиональном футболе. Ранее владелец «Унион Комерсио» расторг контракты с рядом основных игроков, вследствие чего команда потеряла шансы остаться в высшей лиге за несколько туров до окончания турнира, а на игры выходили воспитанники академии.