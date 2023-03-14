Вратарь «Панатинаикоса» Лодыгин заявил, что готов вернуться в Россию

Российский вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин признался, что готов при случае вернуться в Россию.

«Где комфортнее в России или в Греции? И там и там. Если бы прямо сейчас мне предстояло снова поехать в Россию — без проблем. Даже когда ездил в Тулу, мне там было очень комфортно. Достопримечательности превращаются в обыденность? Да. Но все это заманивает в любом случае. Но, если ты проезжаешь и видишь Акрополь или другие знаковые места, чувствуешь эту мощь. Мне нравится. Но мне везде будет интересно. Главное, чтобы компания была хорошая. Отправь меня куда хочешь — если я буду с семьей и друзьями, я хорошо проведу время», — приводит слова Лодыгина Sport24.

32-летний голкипер выступает за «Панатинаикос» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за греческий клуб четыре матча, пропустил три мяча и два раза отстоял на ноль.

В России Лодыгин выступал за «Зенит» и «Арсенал».