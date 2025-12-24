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24 декабря 2025, 21:30

Лука Зидан рассказал, что отец поддержал его решение выступать за сборную Алжира

Алина Савинова

Вратарь Лука Зидан, сын чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции Зинедина Зидана, рассказал, как отец воспринял его решение о смене спортивного гражданства.

В сентябре стало известно, что голкипер будет представлять сборную Алжира. С 2014 по 2018 год Лука Зидан выступал за сборные Франции различных возрастов.

«Как и любой отец, он меня поддерживал. Он сказал мне: «Это твой выбор. Я могу дать тебе совет, но окончательное решение за тобой», — цитирует Зидана-младшего RMC Sport.

27-летний голкипер провел два матча за сборную Алжира. В среду, 24 декабря, он помог национальной команде победить Судан (3:0) в матче первого тура Кубка африканских наций.

На клубном уровне Лука Зидан играет за «Гранаду» из второго дивизиона чемпионата Испании.

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Зинедин Зидан
Сборная Алжира по футболу
Лука Зидан
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