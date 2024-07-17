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Сегодня, 18:10

Вратарь эквадорской «Барселоны» Корнехо умер в возрасте 20 лет

Руслан Минаев
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Вратарь эквадорского клуба «Барселона» Джастин Корнехо скончался в возрасте 20 лет, сообщила пресс-служба команды.

Как отмечает AP, 14 июля голкипера нашли без сознания в ванной. Игрока в критическом состоянии доставили в больницу, где он позднее и скончался. По данным источника, Корнехо ударился головой при падении.

Голкипер не успел провести ни одного матча за основную команду «Барселоны». На счету вратаря один матч за молодежную сборную Эквадора.

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