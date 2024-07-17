Вратарь эквадорской «Барселоны» Корнехо умер в возрасте 20 лет

Вратарь эквадорского клуба «Барселона» Джастин Корнехо скончался в возрасте 20 лет, сообщила пресс-служба команды.

Как отмечает AP, 14 июля голкипера нашли без сознания в ванной. Игрока в критическом состоянии доставили в больницу, где он позднее и скончался. По данным источника, Корнехо ударился головой при падении.

Голкипер не успел провести ни одного матча за основную команду «Барселоны». На счету вратаря один матч за молодежную сборную Эквадора.