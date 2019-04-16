Вратарь "Арарата-2" скончался от огнестрельного ранения в голову

Голкипер армянского клуба "Арарат-2" Мушег Гевондян погиб от огнестрельного ранения в голову, сообщает Sputnik Армения. Минувшей ночью в ереванском районе Канакер-Зейтун произошла стрельба, в ходе которой были госпитализированы трое мужчин.
- С глубокой скорбью сообщаем, что в ночь на 16 апреля от огнестрельного ранения скончался вратарь "Арарата-2" Мушег Гевондян. Клуб выражает свои соболезнования членам семьи, родственникам и друзьям Гевондяна, - говорится в сообщении клуба.
Дополнительная информация
https://ru.armeniasputnik.am/incidents/20190416/18101013/vratar-kluba-ararat-2-skonchalsya-ot-ognestrelnogo-raneniya.html
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