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Сегодня, 18:04

СМИ: 19-летний футболист скончался после падения с балкона

Kingfut: 19-летний футболист «Аль-Ахли» скончался после падения с балкона
Читать «СЭ» в
Kingfut: 19-летний футболист «Аль-Ахли» скончался после падения с балкона.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вратарь молодежного состава египетского «Аль-Ахли» Зиад Эхаб умер после падения с балкона, сообщает египетское издание Kingfut. Футболисту было 19 лет.

По словам директора молодежной команды клуба, Зиад был одним из самых перпективных и ярких молодых футболистов в составе «Аль-Ахли».

В египетском клубе приносят самые искренние соболезнования семье погибшего.

Футбол
ФК Аль-Ахли (Каир)
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