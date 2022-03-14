СМИ: 19-летний футболист скончался после падения с балкона

Kingfut: 19-летний футболист «Аль-Ахли» скончался после падения с балкона

Вратарь молодежного состава египетского «Аль-Ахли» Зиад Эхаб умер после падения с балкона, сообщает египетское издание Kingfut. Футболисту было 19 лет.

По словам директора молодежной команды клуба, Зиад был одним из самых перпективных и ярких молодых футболистов в составе «Аль-Ахли».

В египетском клубе приносят самые искренние соболезнования семье погибшего.