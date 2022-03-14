«Впервые за время работы в «Ференцвароше» в строю оказалась вся обойма игроков». Черчесов о победе в матче чемпионата Венгрии

В воскресенье, 13 марта, «Ференцварош» одержал гостевую победу над «Фехерваром» (2:0) в 24-м туре чемпионата Венгрии и по-прежнему лидирует в лиге с 5-очковым отрывом от ближайших преследователей.

Своим мнение об игре с «СЭ» поделился российский главный тренер клуба из Будапешта Станислав Черчесов.

«Наш матч на выезде прошел при полных трибунах. В такой футбольной атмосфере всегда приятно играть. Да, у соперника сейчас черная полоса, но против нас он вышел с максимальным настроем, так что встреча получилась сложной для «Ференцвароша».

Пожалуй, впервые за все время, что тренирую команду, оказалась в строю вся обойма игроков, кроме одного. Это позволило нам и оптимально подобрать стартовый состав, и максимально эффективно провести замены.

Оба ближайших преследователя («Варда» и «Пушкаш». — Прим. Г.К.) проводили свои встречи раньше нас, и оба одержали победы. Так что мы рады, что ответили на это своей, сохранив отрыв в пять очков. Теперь у нас на повестке дня следующий тур, а потом чемпионат Венгрии уйдет на небольшой перерыв. Особо отмечу, что вернулся в строй после травмы наш забивной форвард Райан Ммаэ — на его счету оба гола. В предыдущих матчах его не хватало", — заключил Черчесов.