Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:16

«Впервые за время работы в «Ференцвароше» в строю оказалась вся обойма игроков». Черчесов о победе в матче чемпионата Венгрии

Черчесов доволен победой «Ференцвароша» и отрывом от ближайших соперников в чемпионате Венгрии
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов.
Фото ФК &quot;Ференцварош&quot;

В воскресенье, 13 марта, «Ференцварош» одержал гостевую победу над «Фехерваром» (2:0) в 24-м туре чемпионата Венгрии и по-прежнему лидирует в лиге с 5-очковым отрывом от ближайших преследователей.

Своим мнение об игре с «СЭ» поделился российский главный тренер клуба из Будапешта Станислав Черчесов.

«Наш матч на выезде прошел при полных трибунах. В такой футбольной атмосфере всегда приятно играть. Да, у соперника сейчас черная полоса, но против нас он вышел с максимальным настроем, так что встреча получилась сложной для «Ференцвароша».

Пожалуй, впервые за все время, что тренирую команду, оказалась в строю вся обойма игроков, кроме одного. Это позволило нам и оптимально подобрать стартовый состав, и максимально эффективно провести замены.

Оба ближайших преследователя («Варда» и «Пушкаш». — Прим. Г.К.) проводили свои встречи раньше нас, и оба одержали победы. Так что мы рады, что ответили на это своей, сохранив отрыв в пять очков. Теперь у нас на повестке дня следующий тур, а потом чемпионат Венгрии уйдет на небольшой перерыв. Особо отмечу, что вернулся в строй после травмы наш забивной форвард Райан Ммаэ — на его счету оба гола. В предыдущих матчах его не хватало", — заключил Черчесов.

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Из «Краснодара» ушли 9 лидеров и тренер, он 5 часов ехал до Минвод и не тренировался перед игрой. Нытье «Спартака» о судействе — постыдно!
«В России максимально может быть 10 команд». Тимур Гурцкая — возможном расширении РПЛ
«Ман Юнайтед» — «Атлетико»: Роналду снова выбьет Симеоне из Лиги чемпионов?
«Рубин» — «Ростов»: прогноз и ставки на матч РПЛ 14 марта 2022 года
Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Интер Майами» заявил, что Игуаину надо лучше играть за клуб
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости