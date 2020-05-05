Возобновление чемпионата Австралии планируется в августе

Чемпионат Австралии, приостановленный из-за пандемии коронавируса, планируется возобновить в августе, сообщает Goal.com со ссылкой на NZ Herald.

По информации источника, матчи, скорее всего, будут проходить в Сиднее. Планируется, что футболисты команд вернутся к тренировкам в июле. Австралийская федерация футбола не хочет менять формат проведения турнира: сначала команды доиграют регулярный сезон, а затем 6 лучших команд примут участие в плей-офф.

По последним данным Worldometers, в Австралии зарегистрировано 6 847 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 96 летальных исходов, выздоровели 5 886 человек.