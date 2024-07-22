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Сегодня, 13:57

Воспитанник «Зенита» заявлен за чемпионов Болгарии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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16-летний воспитанник «Зенита» Елисей Сыров заявлен на сезон-2024/25 в составе первой команды «Лудогорца».

13-кратный чемпион Болгарии стартовал в национальном первенстве с победы 1:0 над софийским ЦСКА. Во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов клуб до конца июля дважды встретится с минским «Динамо».

Сыров, заявленный под номером 75, регулярно тренируется с первой командой, за которую уже выступал в товарищеских матчах.

В ходе сезона-2024/25 Сыров имеет право играть как за «Лудогорец», так и за вторую команду, которую тренирует известный по многолетним выступлениям за «Амкар» Захари Сираков.

ФК Лудогорец
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