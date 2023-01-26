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Сегодня, 13:00

Воспитанник «Зенита», играющий в США: «В Америке отношение ко мне за последний год не изменилось»

Воспитанник «Зенита» Ведерников сообщил, что в Америке отношение к нему за последний год не изменилось
Гоша Чернов
Корреспондент
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Богдан Ведерников.
Фото Соцсети

Российский защитник футбольной команды Университета Колорадо-Спрингс Богдан Ведерников в интервью «СЭ» рассказал об отношении к себе в Соединенных Штатах Америки.

— Богдан, как к тебе изменилось отношение в США за последний год?

— Все хорошо, ничего не изменилось. Я бы даже сказал, стали сочувствовать. Отлично помню тот день, когда все началось. Наш главный тренер на первой же тренировке подошел ко мне, спросил о моем самочувствии, поинтересовался, как дела у моих близких. Он выразил поддержку и произнес важные слова: «Отношение к тебе никак не меняется, не переживай. Я не потерплю никаких оскорблений и шуток в твою сторону. Если что, сразу сообщай мне обо всем». После этого он то же самое повторил при команде. Это меня растрогало. Очень крутой момент.

Полностью интервью Богдана Ведерникова «СЭ» читайте здесь

ФК Зенит
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