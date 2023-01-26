Воспитанник «Зенита», играющий в США: «В Америке отношение ко мне за последний год не изменилось»
Российский защитник футбольной команды Университета Колорадо-Спрингс Богдан Ведерников в интервью «СЭ» рассказал об отношении к себе в Соединенных Штатах Америки.
— Богдан, как к тебе изменилось отношение в США за последний год?
— Все хорошо, ничего не изменилось. Я бы даже сказал, стали сочувствовать. Отлично помню тот день, когда все началось. Наш главный тренер на первой же тренировке подошел ко мне, спросил о моем самочувствии, поинтересовался, как дела у моих близких. Он выразил поддержку и произнес важные слова: «Отношение к тебе никак не меняется, не переживай. Я не потерплю никаких оскорблений и шуток в твою сторону. Если что, сразу сообщай мне обо всем». После этого он то же самое повторил при команде. Это меня растрогало. Очень крутой момент.