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Сегодня, 19:46

Воспитанник «Зенита» отправился на сбор с первой командой болгарского «Лудогорца»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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16-летний воспитанник академии «Зенита» Елисей Сыров отправился на сбор в Турции с первой командой «Лудогорца».

Полузащитник, родившийся и начинавший заниматься футболом в Санкт-Петербурге, пока не провел ни одного официального матча за основной состав болгарского клуба, однако уже работал с ним на летних сборах в 2024 году и уже в ходе чемпионата.

При этом в активе Сырова 11 официальных матчей и 1 гол в сезоне 2024/25 за «Лудогорец-2». В Турции у команды запланированы четыре контрольных встречи — по данным «СЭ», Елисей примет участие как минимум в одной из них.

«Лудогорец» вернется в Болгарию 16 января — в день 17-летия Сырова. В конце января клубу предстоят выступления в 7-м и 8-м турах Лиги Европы против датского «Мидтьюлланна» (дома) и французского «Лиона» (в гостях).

Футбол
ФК Зенит
ФК Лудогорец
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