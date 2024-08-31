Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:00

Воспитанник «Зенита» готовится к дебюту в чемпионате Болгарии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Елисей Сыров, 16-летний воспитанник академии «Зенита», готовится к дебюту во взрослом чемпионате Болгарии.

Сыров заключил в начале лета трехлетний контракт с «Лудогорцем» и давно тренируется с первой командой клуба, однако только сейчас получил от местной федерации футбола разрешение на участие в официальных матчах.

В понедельник 2 сентября вторая команда «Лудогорца» встретится с «Фратрией». Сыров вызван на предматчевый сбор. После этого поединка игрок вернется в расположение первого состава, который накануне завоевал под руководством экс-футболиста «Амкара» Захари Сиракова право сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

«Лудогорец-2» идет на 2-м месте во втором по силе дивизионе Болгарии.

Захари Сираков
ФК Зенит
ФК Лудогорец
1
0
Читайте также
Биография Юлии Липницкой: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и тренера
В США сообщили о гибели нападающего «Коламбуса» Годро и его брата
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости