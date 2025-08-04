Футбол
4 августа, 22:11

Воспитанник академии «Зенита» забил за «Лудогорец»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Воспитанник академии «Зенита» Елисей Сыров, выступающий за «Лудогорец», хорошо начал новый сезон-2025/26.

В матче 2-го тура второй лиги Болгарии «Лудогорец-2» разгромил софийский ЦСКА-2 (4:1). На счету 17-летнего Сырова голевая передача и решающий гол. Помимо этого Елисей получил желтую карточку.

Полузащитник регулярно тренируется с первой командой «Лудогорца», которая сейчас ведет борьбу за выход в основной этап Лиги чемпионов.

Из-за статуса легионера Сыров пока не попадает в имеющую ограничения заявку первого состава «Лудогорца» на матчи чемпионата Болгарии, но регулярно привлекается тренерским штабом к товарищеским встречам.

В составе молодежной команды «Лудогорца» Сыров примет участие в отборочных матчах Юношеской Лиги чемпионов.

ФК Зенит
ФК Лудогорец
  • Урусов

    безусловно, это главное на сегодня спортивное событие в мире!. более того, только непосвященным может показаться, что вторая лига болгарии не стоит того, чтобы её освещали в Год клуба сине-голубого цвета.

    04.08.2025

